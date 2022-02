Serie A, Capello: “Si fermi il campionato per evitare un disastro”

Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato della possibilità che venga rinviato un turno per aiutare Mancini a compattare il gruppo.

Si avvicinano per l'Italia i playoff dei Mondiali in Qatar del 2022 e c'è l'ipotesi che il campionato rimandi un turno per aiutare Roberto Mancini a compattare il gruppo e secondo Fabio Capello va fatto. Così il ritiro inizierebbe anticipatamente, col turno subito prima che verrebbe posticipato. L'ex allenatore del Milan ha parlato al Mattino in edicola oggi, sottolineando come sia necessario fare il massimo per cercare di evitare un disastro. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo: "Qualsiasi cosa Mancini e la FIGC chiedono per aumentare le possibilità di andare ai Mondiali deve essere fatto. Perché non qualificarci per il Qatar sarebbe un disastro".