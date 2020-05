Serie A – Caos stipendi: almeno sei club non pagano i giocatori da gennaio

ULTIME NEWS – Fra calciatori e club, la questione stipendi si sta trasformando in un vero e proprio braccio di ferro. Stando a quanto scritto su Repubblica, ci sarebbero almeno sei club di Serie A che non pagano gli stipendi ai propri calciatori da gennaio.

Dunque, la questione economica incide eccome in questa fase di Coronavirus che sta scombussolando tutta la Serie A. Gli atleti hanno replicato alla volontà dei club di non versare 2 mesi di stipendio (4 se il campionato non ripartirà), rispondendo che rinunceranno al 25% di una mensilità. Molti sono disposti a rinunciare a tutto aprile, a patto che quei soldi siano destinati a dilettanti e femminile. Si attendono ulteriori sviluppi sul pagamento del salario ai giocatori.

