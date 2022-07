Serie A, di Calabria il gol più veloce: 27 secondi in Atalanta-Milan

La Lega Serie A ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter segnalando che è di Davide Calabria il gol più veloce del campionato 2021/2022. Si tratta della rete che ha aperto le marcature a Bergamo in Atalanta-Milan. In quell’occasione il terzino rossonero andò a segno dopo 27 secondi, spianando la strada al successo del Milan per 2-3.