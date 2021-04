Serie A, blackout DAZN: la Lega vuole garanzie e arrivano le scuse

Ieri in molti non hanno potuto vedere Inter-Cagliari di Serie A su DAZN a causa dei problemi, si scatenano subito le polemiche.

Un biglietto da visita non proprio dei migliori in vista della Serie A del prossimo triennio per DAZN. Il colosso di trasmissione in streaming ha acquisito, come noto, i diritti per trasmettere tutto il campionato a partire dal prossimo anno e per le due stagioni successive anche. Tutto e in esclusiva. Tra gli appassionati c'è un po' di apprensione a causa dei problemi tecnici che DAZN ha spesso avuto quando è sbarcato in Italia. Problemi che, però, sono andati via via scomparendo. Ieri, tuttavia, si sono ripresentati e in moltissimi non sono riusciti a seguire i match del pomeriggio. Ora la Lega Serie A vuole delle garanzie per il prossimo triennio e ha chiesto spiegazioni. Aumentano anche le paure di alcuni club, che temono la svalutazione del prodotto. Il problema però non sembra essere dipeso direttamente da DAZN. Sono infatti arrivate le scuse da parte di Comcast Technology Solutions, accusata proprio da DAZN. Ecco le scuse: "Eravamo in stretto contatto con loro mentre risolvevamo in problema e ci scusiamo con tutti coloro che sono stati interessati". Le aziende lavorano per capire cosa sia accaduto e per dare garanzie per il futuro.