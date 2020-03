Serie A – Balotelli: “Si è giocato perché la Juventus doveva ritornare prima”

ULTIME NEWS – Mario Balotelli si è schierato fin dall’inizio per la sospensione immediata della Serie A a causa dell’emergenza coronavirus. Secondo l’ex rossonero si sarebbe giocato soltanto per far tornare la Juventus in testa alla classifica. Ecco le sue parole: “Dovevano far ritornare la Juve in testa alla classifica prima di fermare il campionato. Mi auguro che non riprenda, finché c’è anche solo un caso non dovrebbe riprendere nulla. Mi faceva arrabbiare fin dall’inizio che quando dicevo di fermare l’Italia la gente si incazzava. Forse adesso hanno capito. Perdere per perdere ora, andava chiuso tutto subito, forse ne saremmo stati già fuori. La data di ripresa è approssimativa. Se in Svizzera ad esempio dicono ‘non uscite di casa’, la gente non esce, in Italia non è così. Ma che sacrificio è stare a casa?”. Intanto Ivan Gazidis sta pensando ad un taglio eccellente nel Milan: ecco di quale giocatore si tratta, continua a leggere >>>

