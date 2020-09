Serie A 2020-2021: cinque curiosità sul calendario del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Dopo il sorteggio del calendario della Serie A 2020-2021, spazio a 5 curiosità rossonere legate all’inizio del nuovo campionato. Dall’esordio ai big match, i dettagli:

1 – Milan opposto al Bologna alla prima giornata per la terza volta in Serie A. Bilancio in perfetta parità tra le due squadre con una vittoria per parte: nel 1998 per i rossoneri, nel 2008 per i rossoblù;

2 – Il Milan ha perso nella prima gara di Serie A in entrambe le ultime due stagioni (0-1 vs Udinese e 2-3 vs Napoli): i rossoneri non hanno mai infilato tre sconfitte di fila all’esordio in campionato. E poi il Diavolo ha esordito senza segnare nella scorsa Serie A: i rossoneri non iniziano due campionati consecutivi A senza trovare il gol dal 1983-1984;

3 – l rossoneri sfidano due squadre neopromosse – Crotone e Spezia – alla seconda e terza giornata di campionato, esattamente come nella scorsa stagione quando vinsero rispettivamente contro Brescia ed Hellas Verona;

4 – Il Milan affronta l’Inter per l’ottava volta nelle prime quattro giornate di Serie A, l’ultima in cui i rossoneri hanno incrociato i nerazzurri al quarto turno di campionato è stata proprio nella scorsa annata;

5- Milan-Juventus si gioca per la terza volta nel girone di ritorno di Serie A, alla 35^ giornata: l’ultima sfida risale a maggio 2009 (1-1). QUESTA L’AGENDA DEI ROSSONERI DI STEFANO PIOLI PER IL MESE DI SETTEMBRE >>>