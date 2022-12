Serbia, Ibrahimovic: accuse per l’assenza ai funerali di Mihajlovic

Ciclone di accusa dalla Serbia per Zlatan Ibrahimovic, reo di non aver partecipato ai funerali di Sinisa Mihajlovic

Il mondo del calcio resta in lutto per la prematura scomparsa di Sinisa Mihajlovic . L'ex allenatore del Milan ha lasciato un vuoto nello sport.

La serbia accusa Ibrahimovic

Come riportato da calciomercato.com, un'autentica tempesta di insulti si è scatenata addosso all'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic. In Serbia, paese natale di Sinisa Mihajlovic hanno infatti sottolineato la grande assenza di Zlatan sia alla camera ardente sia al funerale di colui che considerava un grande amcio. Tanti i titoli che si sprecano dando a Ibrahimovic apertamente del "traditore" come il magazine Hello! oppure quelli che si interrogano se "sa che il suo amico Sinisa è morto?". I più duri? Si va da "Come Ibrahimovic ha seppellito l'uomo che lo amava" fino a "Ibrahimovic ha mostrato il suo vero volto: che razza di uomo è?".