Serafini: “Milan, serve chiarezza: Maldini, Gazidis ed Elliott condividano”

Luca Serafini, giornalista sportivo, tifoso del Milan e volto noto di 'Milan TV', in diretta su 'Instagram' con Alessandro Costacurta, ex difensore del Diavolo, ha dato il suo parere sulla situazione in casa rossonera.

“Bisogna che facciano chiarezza, in questi due anni è mezzo questo è mancata, mi sorprende che Leonardo se ne va, Gennaro Gattuso se ne va, Zvonimir Boban se ne va … C’è probabilmente un incaglio di comunicazione, di chiarezza. Internamente bisogna chiarire delle cose”.

"Se prendo Boban e Paolo Maldini devo dargli un budget non posso dargli dei paletti, allora perché li ho presi? – ha concluso Serafini. Ora Maldini, Ivan Gazidis ed Elliott devono sedersi e condividere".