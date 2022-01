Senegal, tre giocatori positivi al Covid: in rosa c’è anche Ballo-Touré

Il Senegal non è partita per il Camerun, dove andrà in scena la Coppa d'Africa. Il motivo è la positività di tre giocatori

Renato Panno

La variante Omicron sta mettendo a dura prova l'intero mondo del calcio e non solo. Nelle scorse ore, all'interno della rosa del Senegal, sono emerse tre positività al Covid: si tratta dei calciatori Saliou Ciss, Mamadou Loum Ndiaye e Habib Diallo. Per questo è stata rimandata la partenza della squadra del ct Aliou Cissé per il Camerun dove si giocherà la Coppa d'Africa 2022. Ricordiamo come all'interno della rosa sia presente anche il terzino sinistro del Milan Fodé Ballo-Touré. Rebic, Ibra e Leao giocheranno? Clicca qui per le parole in conferenza di Pioli