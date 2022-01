Milan-Roma, Pioli: “Vogliamo vincerle tutte, già da domani” | LIVE NEWS

Pioli, tecnico rossonero, presenta in conferenza i temi principali di Milan-Roma. Ecco tutte le sue dichiarazioni sulla partita.

Come si fa ad allenare una squadra con la situazione Covid: "Non è una situazione normale, ma non lo è per nessuno in questo momento. Tutti i cittadini e le società vivono un momento particolare. I contagi stanno risalendo. La salute è al primo posto e seguiamo i protocolli, facendo una vita adeguata. Le situazioni anomale ci sono, gli imprevisti possono capitare. Per questo dobbiamo alzare tutti l'attenzione ed essere tutti pronti".

Che difensore cercano : "Un difensore completo. Ormai è un ruolo troppo importante. Completo quindi in grado di accettare gli uno vs uno difensivi, con convinzione e coraggio. I difensori sono diventati anche registi. Deve saper dettare i tempi e trovare le giocate giuste anche in possesso. Non credo che il mercato sarà scoppiettante vista la situazione, ma troveremo il giocatore giusto"

PM - Sulla linea alta della Roma, all'andata superata bene, in altri casi ha messo spesso in difficoltà: "Dipende dalle scelte. Comunque si mettono in campo gli avversari qualche spazio lo concedono. Bisogna avere giocatori pronti tra le linee. Dipende dalla velocità con cui muoviamo palla e dalla qualità sicuramente. In alcune situazioni abbiamo fatto fatica, in altre siamo stati bravi".

Il tecnico rossonero Stefano Pioli introduce i temi principali di Milan-Roma, match valido per la 20^ giornata di Serie A, in conferenza stampa oggi a Milanello. L'inizio è previsto per le ore 13:45. Il Diavolo cercherà i primi tre punti del nuovo anno, già importanti, per iniziare subito con il piede giusto il 2022 e ricominciare subito la corsa verso il primo posto in classifica. Restate su 'PianetaMilan.it' per non perdere neanche una dichiarazione di Pioli in conferenza in vista di Milan-Roma di domani sera a San Siro. Fischio d'inizio programmato per le 18:30. Domani tutte le partita della prima giornata di questo girone di ritorno. Intanto ecco le ultime su Randal Kolo Muani, obiettivo rossonero >>>