Calciomercato Milan – Kolo Muani arriva a gennaio? Il punto | PM News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kolo Muani, attaccante del Nantes, interessa al club rossonero. Il punto della situazione

Il Milan sul calciomercato pensa a Kolo Muani ( QUI IL FOCUS CON TUTTE LE SKILLS ). Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero starebbe accelerando per il centravanti, visto che su di lui ci sarebbe il forte interesse da parte dell’ Eintracht Francoforte e quello dell’ Olympique Marsiglia . Maldini e Massara da mesi sono in contatto con i rappresentati del giocatore, tant’è che a fine dicembre c'è stato un incontro a Casa Milan.

Ma come stanno veramente le cose? Secondo quando appreso dalla nostra redazione, il Milan effettivamente segue con molto interesse Kolo Muani. Il suo arrivo a gennaio, però, non è scontato, perchè l'entourage dell'attaccante ha ricevuto molte offerte interessanti da parte di diversi club europei. La sensazione è che Kolo Muani che voglia decidere con calma il suo futuro e prendere la decisione giusta per la sua carriera a giugno. Detto questo, non si può escludere definitivamente un trasferimento a gennaio, visto il contratto in scadenza al termine della stagione. Staremo a vedere, ma il Milan è alla finestra. Ecco le ultime sulla trattativa.