Seedorf frena su Donnarumma: “Deve prima giocare con i più forti”

Il pensiero di Seedorf su Donnarumma

In occasione della sconfitta nel derby contro l’Inter, Gianluigi Donnarumma ha raggiunto la 200^ presenza in Serie A. Un traguardo incredibile, nessuno alla sua età è riuscito in questa impresa. Il classe 1999 è riconosciuto come uno dei migliori portieri al mondo, ma Clarence Seedorf non si lascia andare a facili entusiasmi. L’olandese, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha detto cosa manca a Gigio per diventare un top mondiale: “Donnarumma? Ha tutto per stare tra i più forti del mondo, ma prima deve confrontarsi con loro, nelle competizioni più importanti“.

