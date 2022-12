Secretario e il botta e risposta con Capello: il difficile rapporto

Il rapporto complicato tra Fabio Capello e Secretario

A confermarlo è stato l'ex tecnico del Milan Fabio Capello, che lo ha avuto al Real Madrid e ne ha parlato in questo modo: "Avevamo un giocatore di cui non ricordo bene il nome, un terzino del Portogallo. Secretario: come entrava in campo con la maglia del Real Madrid, scusate la parola, si ca***a sotto. Non poteva giocare. In allenamento e col Portogallo era ok, col Real un disastro".