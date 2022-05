Scudetto Milan, Calhanoglu entra nella storia: ecco il motivo

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter e ex calciatore del Milan è entrato in maniera involontaria nella storia. Ecco il motivo

Hakan Calhanoglu è sicuramente tra i giocatori dell'Inter più delusi. Passato la scorsa estate dal Milan al club nerazzurro, il turco aveva come obiettivo quello di fare un upgrade e di vincere lo scudetto. Vero, è arrivata la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, ma il tricolore è stato vinto dal Diavolo. Il turco è stato autore di una buona stagione, ma non è riuscito a portare l'ambita coppa a casa.

Ma c'è di più. Come scritto dal collega Giuseppe Pastore sul suo account Twitter, Calhanoglu è il primo giocatore della storia a diventare campione d'inverno sia col Milan che con l'Inter senza poi vincere lo scudetto. Un primato certamente da non esibire con l'orgoglio. Vedremo se nella prossima stagione riuscirà a ribaltare la situazione e a vincere il suo primo scudetto in Italia.