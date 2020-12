Sconcerti: “Stasera prova del nove per il Milan? Dipende per cosa…”

Ultime Notizie Milan News: le parole di Sconcerti

MILAN NEWS– Il giornalista Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del momento del Milan in vista della partita contro la Lazio. Ecco cosa ha detto.

"Milan-Lazio prova del nove per i rossoneri? Dipende per cosa. Se si intende per il campionato sì, anche se li vedo meno in corsa di Juventus e Inter. Ma di prove non deve darne, devono vincere le partite".