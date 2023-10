Il mondo del calcio piange la scomparsa di Sir Bobby Charlton | News

Come riferito da 'Sky Sport' nella giornata odierna è scomparso Sir Bobby Charlton, uno dei migliori calciatori inglesi di sempre. L'ex giocatore aveva 86 anni ed era il secondo marcatore di sempre con la maglia dell'Inghilterra. Era stato superato da Harry Kane nel match contro l'Italia. Ancora non sono note le cause della morte. Anche il Milan, tra l'altro, si è unito al cordoglio, attraverso un post sul proprio profilo 'X'.