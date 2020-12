Scomparsa Paolo Rossi, Albertini: “Un onore conoscerti, addio Pablito”

Morte Paolo Rossi, il ricordo di Albertini

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – La scomparsa di Paolo Rossi ha lasciato un grande vuoto nel mondo del calcio. Diversi ex calciatori e non solo stanno usando i propri social per ricordare l’eroe di Spagna 1982, forse il maggiore artefice della vittoria di quei Mondiali. Tra questi l’ex giocatore del Milan Demetrio Albertini, che si è detto onorato di averlo conosciuto. Ecco il suo messaggio condiviso su Instagram:

“Addio Pablito ci hai fatto gioire tanto. È stato per me un onore conoscerti ed essere contagiato dal tuo sorriso”.