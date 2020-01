Scomparsa Kobe Bryant, il Torino: “Saremo commossi nel ricordare questa Leggenda”

ULTIME NEWS MILAN – La scomparsa di Kobe Bryant ha sconvolto l’intero mondo dello sport. In particolare il Milan, di cui l’ex cestista era un grande tifoso. In sua memoria il club rossonero ha deciso di scendere in campo contro il Torino con il lutto al braccio, osservando un minuto di raccoglimento prima del match. Anche il club granata si è voluto unire al dolore del Milan, ‘retweettando’ proprio il post social del Diavolo.

Intanto ecco i convocati di Stefano Pioli per la sfida di questa sera, continua a leggere >>>

