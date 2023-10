Scommesse, Tonali squalificato. Ma Howe (Newcastle): “Domani può giocare”

Sandro Tonali squalificato 10 mesi per scommesse sportive su piattaforme illegali. Ma il manager del Newcastle potrebbe schierarlo in campo!

Sandro Tonali , ex centrocampista del Milan oggi al Newcastle , ha patteggiato con la Procura Federale una squalifica di 10 mesi , più 8 mesi di prescrizioni alternative , per aver piazzato scommesse sportive - anche sul calcio - su piattaforme illegali . Oltre, però, a seguire un percorso di recupero dalla ludopatia ed a rendersi disponibile per incontri a tema presso scuole, enti e associazioni, Tonali pagherà anche un'ammenda di 20mila euro .

Scommesse, Tonali fermato 10 mesi. Ma domani potrebbe giocare!

Ma quando inizierà la squalifica? Tonali ha giocato, entrando nel secondo tempo, Newcastle-Borussia Dortmund, mercoledì sera in Champions League. E, a quanto pare, salvo controindicazioni, potrebbe persino scendere in campo domani, sabato 28 ottobre, alle ore 18:30 in occasione di Wolverhampton-Newcastle al 'Molineux' per la decima giornata di Premier League. Almeno questo è quello che ha detto oggi, in conferenza stampa, il manager delle 'Magpies', Eddie Howe.