Scommesse Serie A – Milan, le quote Scudetto e zona Champions

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – E’ iniziata la settimana che vedrà giocare la Serie A targata 2020/2021. Con il nuovo campionato arrivano anche le quote dei bookmakers. In tal senso, gli analisti SNAI hanno stilato le quote riguardanti la nuova stagione. La regina d’Italia rimane la Juventus: il decimo scudetto bianconero è infatti quotato a 1,95. A tallonare la squadra di Andrea Pirlo c’è l’Inter, di poco dietro con un convincente 2,60. Dopo i due club il vuoto, con l’Atalanta che si classifica terza con una quota pari a 15. Nonostante un buon mercato il Milan viene dato soltanto a 20, stessa valutazione della Lazio.

Per la zona Champions League la musica cambia. La terza volta consecutiva dell’Atalanta nell’Europa che conta viene data a 1,85, stessa quota del Napoli. Anche qui stessa valutazione per Milan e Lazio, entrambi pagati 2 volte la posta in gioco. Poco più staccata la nuova Rona di Friedkin a 3,50.

