Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: data, clausola e ultime news

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini aveva detto che per il rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu il Milan avrebbe incontrato il suo agente, Gordon Stipic, a Milano nei primi giorni del mese di settembre.

Rinnovo Calhanoglu, appuntamento saltato

‘Calciomercato.com‘, però, ha rivelato come così, a conti fatti, non sia poi stato. Questo perché le trattative per l’acquisto di Brahim Díaz dal Real Madrid e Sandro Tonali dal Brescia hanno tolto tempo e spazio allo stesso Maldini ed a Frederic Massara.

Calhanoglu elemento importante per il Milan di Pioli

Direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, però, hanno portato comunque avanti i dialoghi per il nuovo contratto di Calhanoglu con il club di Via Aldo Rossi. Il turco, infatti, è ritenuto calciatore importante per la squadra di Stefano Pioli.

Il fantasista turco vuole restare in rossonero

Pertanto, il suo rinnovo di contratto, così come quello di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, è in casa rossonera ritenuto una assoluta priorità. Dal canto suo, Calhanoglu vuole restare al Milan e ha dato disponibilità a trattare per un nuovo accordo con la società meneghina.

Calhanoglu, i dettagli dell’attuale contratto

‘Calciomercato.com‘ assicura: tra una decina di giorni la vicenda entrerà nel vivo. Calhanoglu è attualmente sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2021, accordo stipulato nell’estate 2017, per un ingaggio di 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Calhanoglu, i dettagli del prossimo accordo

Il giocatore vorrebbe prolungare fino al 30 giugno 2024. Lo stipendio, logicamente, dovrà essere ritoccato verso l’alto. Il tutto, però, seguendo i parametri del fondo Elliott Management Corporation.

Una clausola nel nuovo contratto del numero 10?

Si sta discutendo anche del possibile inserimento di una clausola rescissoria sulla falsariga di quella c'è già presente nel contratto di Ismaël Bennacer. Lavori in corso, presto si saprà qualcosa in più.