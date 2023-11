Scommesse, Florenzi del Milan indagato: arrivato in Procura

Milan, Florenzi e le scommesse: oggi verrà ascoltato

Come riportato da gazzetta.it, Alessandro Florenzi oggi verrà ascoltato dagli inquirenti della Procura di Torino. Il suo nome è sotto la lente di ingrandimento nell'inchiesta piemontese che vuole fare luce su un giro di scommesse clandestine su piattaforme online. Al calciatore del Milan verebbe contestato lo stesso reato di Fagioli, Tonali e Zaniolo, gli unici tre giocatori che finora sono stati iscritti nel registro degli indagati, in base all'articolo 4 della legge 401 del 1989, "esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa". Come riportato da Sky, alle 15.30 il giocatore del Milan ha raggiunto la sede della Procura di Torino per essere ascoltato dai Pm. Ora verrà ascoltato.