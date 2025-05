Schira: “Allegri a un passo dal ritorno al Milan”. Le cifre del contratto

Il Milan e Massimiliano Allegri sono pronti a ritrovarsi dopo 11 anni: l'allenatore livornese sostituirà Sérgio Conceição in panchina

Niente Napoli al posto di Antonio Conte per Massimiliano Allegri, bensì Milan in sostituzione di Sérgio Conceição. La notizia sta facendo il giro del web e l'ha confermata anche Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.