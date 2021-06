Scaroni nominato Presidente di ‘Sicura’ | Milan News

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, è stato insignito del ruolo anche del gruppo leader nei prodotti e nei servizi per la sicurezza

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, scrive una nuova pagina nella sua carriera professionale al di fuori del calcio. Come riferito, infatti, da 'Il Sole 24 Ore' oggi in edicola, Scaroni è stato nominato Presidente di 'Sicura'. Si tratta di un gruppo leader nei prodotti e nei servizi per la sicurezza, la salute, l’ambiente e il lavoro.