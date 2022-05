Scaroni: “Il Milan avrà un nuovo stadio a Milano o nella grande Milano”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del nuovo stadio che il club rossonero vuole costruire. Ecco cosa ha detto

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sia sulla cessione del club e sia sul nuovo stadio. Ecco le sue parole sullo stadio riportate dall'ANSA: "E' un cantiere in corso. Sono ottimista e ragionevolmente certo che il Milan avrà un nuovo stadio a Milano o nella grande Milano. C'è anche una consultazione pubblica. C'è un processo in corso che stiamo portando avanti. In un paio di mesi sarà finito questo processo".