Scambio di persona: muore Pelé, ma a ricevere le condoglianze è Pellè

Una storia che ha dell'incredibile riguarda l'ex attaccante della nazionale italiana Graziano Pellè. Dopo la scomparsa del brasiliano Pelé nei giorni scorsi, su Instagram si è verificato qualcosa di abbastanza imbarazzante. Guardando il profilo dell'ex Parma, infatti, è possibile notare come molti suoi follower abbiano scritto un messaggio di condoglianze sotto la sua ultima foto pubblicata qualche giorno fa in compagnia di Viktoria Varga, la sua compagna. Scambio di persona o semplici scherzi da parte dei suoi seguaci? Se fosse la seconda, sicuramente non sarebbe di uno scherzo poi così simpatico.