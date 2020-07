Sassuolo-Milan, Ibrahimovic a fine intervista: “Ma è vero che Pioli resta?”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante rossonero che ha deciso Sassuolo-Milan con una doppietta, protagonista di un fuori onda con Marco Nosotti, giornalista di ‘Sky Sport‘. Al termine dell’intervista appena rilasciata a Nosotti, infatti, il bomber nativo di Malmö ha chiesto al giornalista se il tecnico Stefano Pioli avesse davvero rinnovato il suo contratto con il Milan.

Un segnale importante, questo, che evidenzia, effettivamente, come la conferma dell’allenatore emiliano sulla panchina del Diavolo possa anche essere decisiva per l’eventuale permanenza di Ibrahimovic in rossonero anche per la stagione 2020-2021. LEGGI QUI COSA AVEVA DETTO QUALCHE MINUTO PRIMA IBRA A ‘SKY SPORT’ SULLA PARTITA >>>

