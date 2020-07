Sassuolo-Milan 1-2: espulso Bourabia nel recupero del primo tempo

ULTIME NOTIZIE SASSUOLO NEWS – Mehdi Bourabia, centrocampista neroverde, è stato espulso al 52′ del primo tempo di Sassuolo-Milan dall’arbitro Luca Pairetto di Torino per un brutto fallo sull’attaccante croato Ante Rebic. Bourabia è stato mandato fuori per una doppia ammonizione, avendo già rimediato il primo cartellino giallo a metà della prima frazione di gioco. Il Sassuolo di Roberto De Zerbi giocherà il secondo tempo in 10 contro 11. PER SEGUIRE IL LIVE TESTUALE DELLA RIPRESA DEL MATCH TRA NEROVERDI E ROSSONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>

