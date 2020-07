Sassuolo-Milan 0-1: giallo per Theo Hernández, salterà Milan-Atalanta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Theo Hernández, difensore rossonero, è stato ammonito al 38′ del primo/secondo tempo di Sassuolo-Milan, gara in svolgimento al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia, dall’arbitro Luca Pairetto di Torino.

Theo Hernández era diffidato e, pertanto, sarà squalificato per la prossima partita dei rossoneri di Stefano Pioli, ovvero Milan-Atalanta, match in programma venerdì sera, ore 21:45, a ‘San Siro‘. PER SEGUIRE IL LIVE TESTUALE DI SASSUOLO-MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>

