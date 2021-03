Sassuolo, Locatelli: “Esperienza al Milan fantastica. Futuro? Non so se resto”

Manuel Locatelli ha parlato dell'esperienza al Milan e del suo futuro, che potrebbe essere lontano dal Sassuolo. Le dichiarazioni

Manuel Locatelli ha parlato dell'esperienza al Milan e del suo futuro, che potrebbe essere lontano dal Sassuolo. Le dichiarazioni rilasciate al format 'Nero & Verde": 'Il mister ha fatto tanto. Ma anche io mi sono guardato allo specchio quando giocavo e non giocavo. Poi Peluso e Magnanelli, li stimo, sono stati un esempio. Devo anche nominare Matri perché mi ha aiutato quando era qui, poi Consigli e Berardi. Si è creata questa grande coesione nel gruppo. Quando sono arrivato non ero facile da gestire, ero molto sulle mie, mi arrabbiavo per cose futili e loro mi hanno fatto da chioccia, hanno sempre visto in me qualità, perché me l'hanno detto, mi hanno difeso con il mister in alcune situazioni da campo e tutte queste cose hanno fatto sì che maturassi, quello che sono adesso".