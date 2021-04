Sassuolo-Fiorentina 3-1, il super gol di Bonaventura non basta alla Viola

Il gran gol dell'ex Milan Giacomo Bonaventura manda in vantaggio la Fiorentina, che però si fa rimontare nella ripresa

Dopo tanti anni di onorato servizio con la maglia del Milan, Giacomo Bonaventura si è trasferito a costo zero alla Fiorentina. Una stagione non troppo positiva per la Viola, come testimonia la partita di oggi pomeriggio contro il Sassuolo. La squadra di Giuseppe Iachini passa in vantaggio con un super gol dell'ex Milan, bravissimo a bucare Consigli con un missile di sinistro che si insacca sotto la traversa. Nella ripresa, però, il blackout: Domenico Berardi la ribalta con due calci di rigore nel giro di 4 minuti, Maxime Lopez la chiude definitivamente sul 3-1. Intanto ecco la probabile formazione di Stefano Pioli per Milan-Genoa: quasi tutto deciso