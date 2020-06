Sassuolo, De Zerbi: “Locatelli? Qualcuno non aveva creduto in lui…”

MILAN NEWS – Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, dopo la sconfitta contro l’Atalanta per 4-1, ha parlato in conferenza di Manuel Locatelli, ex centrocampista del Milan.

“Locatelli? Siamo stati lungimiranti, abbiamo investito su di lui quando qualcun altro non ci aveva creduto. A me piace allenare e dare qualcosa a questi ragazzi – spiega De Zerbi – . Noi tutti i nostri ci alleniamo come fossero partite, ma in alcuni giorni mancano gli atteggiamenti giusti: quando arriveremo alla domenica senza sbagliare nulla, probabilmente arriveremo al punto finale di questa squadra”. INTANTO IBRAHIMOVIC E’ SEMPRE PIU VICINO ALL’ADDIO, CONTINUA A LEGGERE >>>

