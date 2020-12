Sassuolo, Carnevali svela: “Galliani? Ho litigato con lui per Inzaghi” | News

Ultime Notizie Milan News: Carnevali, retroscena su Inzaghi

MILAN NEWS – Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport prima della partita contro il Benevento. Il dirigente ha svelato un retroscena su Filippo Inzaghi, allenatore dei campani, e Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza. Ecco cosa ha detto.

“C’è stato un anno in cui Pippo era allenatore della Primavera del Milan e lo abbiamo contattato – svela Carnevali -. Io ho un ottimo rapporto col Dottor Galliani, è stata una delle pochissime volte in vita mia che ho dovuto litigare con lui perché non ce l’ha voluto dare”. Milan, devi provarci: i cinque motivi per credere allo scudetto. VAI ALLA NOTIZIA>>>