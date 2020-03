Sassuolo-Brescia, segna Caputo e lancia un messaggio anti-coronavirus (FOTO)

ULTIME NEWS – In questi minuti, al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, è in corso Sassuolo-Brescia, ultimo recupero della 26^ giornata di Serie A. Un match sbloccato da Francesco Caputo che ha approfittato dell’esultanza per mostrare un bel messaggio di speranza rivolto a tutti gli italiani, al momento in apprensione a causa dell’emergenza coronavirus. Ecco l’immagine postata dal profilo Twitter ufficiale del Sassuolo.

Intanto il campionato è a serio rischio sospensione: c’è un solo precedente nel passato, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android