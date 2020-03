Serie A a rischio sospensione? C’è un solo precedente: ecco in quale anno

ULTIME NEWS – L’emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia intera. La situazione non è assolutamente da sottovalutare e per questo motivo si sta pensando anche ad una decisione drastica come la sospensione dell’intera Serie A. Un provvedimento che non sarebbe una novità assoluta, ma c’è un precedente che risale al 1915, anno in cui l’Italia entrò a fare parte della Prima Guerra Mondiale. In quell’occasione lo Scudetto venne assegnato al Genoa, una scelta assolutamente discutibile visto lo scenario. Domenica del 23 maggio doveva disputarsi l’ultima giornata del Girone Semifinale Nord tra Genoa-Torino e Milan-Inter. La vincente avrebbe dovuto affrontare una Lazio già vincitrice del Girone Semifinale Centro-Meridionale. Ma in quel giorno venne dichiarata guerra all’impero austro-ungarico e non si giocò per ovvi motivi. Cosa succederà adesso? Intanto ecco il comunicato del CONI sulla sospensione delle attività sportive, continua a leggere >>>

