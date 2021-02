Saponara: “Milan? Non ero pronto, quel balzo in avanti mi spaventò”

Saponara sull’avventura al Milan

Riccardo Saponara, attuale giocatore dello Spezia, ha parlato dell'esperienza non fortunata al Milan. Cos'è andato storto? Ecco la sua spiegazione ai microfoni de 'La Nazione': "L'arrivo al Milan ti ha cambiato? No, sono rimasto il ragazzo con gli stessi valori che avevo a 21 anni. È chiaro che oggi conduco una vita che non sarebbe stata possibile se non fossi approdato così in alto, le belle cose della vita sono arrivate grazie a questa opportunità. È altresì vero che all'epoca, quel balzo in avanti, mi spaventò piuttosto che aiutarmi, non ero pronto per il grande salto al Milan, non avevo ancora il carattere per impormi".