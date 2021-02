Mercato Milan: Sky – Incontro per il rinnovo Calhanoglu. Parti distanti

Mercato Milan, le ultime su Calhanoglu

Hakan Calhanoglu è ormai uno degli imprescindibili del Milan di Stefano Pioli. Il turco, dal post-lockdown in poi, si è preso la squadra sulle spalle portandola avanti a suon di gol e, soprattutto, assist. Attenzione però alla sua situazione contrattuale, con un rinnovo che continua a non arrivare. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ ci sarà un incontro nella prossima settimana per cercare di trovare un accordo, ma le parti sono molto distanti al momento. Calciomercato Milan – Talento che si ispira ad Hazard. Maldini lo vuole >>>