São Paulo-Milan, la partita sarà visibile sull’app del club rossonero

(fonte: acmilan.com) Ci siamo, l'attesa sta per finire. Manca poco e poi sarà Giants Reunion, lo speciale appuntamento in programma in Brasile con protagoniste le Legends di AC Milan e São Paulo. Un'amichevole di enorme fascino per rivedere all'opera diversi campioni del passato che hanno indossato le maglie di queste gloriose squadre e celebrare l'amicizia che lega questi storici Club. La gara si giocherà sabato 16 dicembre, giorno del 124° compleanno rossonero, alle 22.00 italiane (le 18.00 locali), ma l'evento in scena al Morumbi Stadium di San Paolo inizierà già dalle 21.00.