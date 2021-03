Sanremo, che ascolti per Ibrahimovic. Ma la serata… | News

Sanremo, gli ascolti per Ibrahimovic

La prima serata di Sanremo 2021 è andata. Grande protagonista Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, che ha dato vita a una serie di gag divertenti con il presentatore Amadeus.

Ma come è andata questa prima serata? In prima serata gli ascolti sono stati 11 milioni 176 mila, pari al 46.4% dello share. La seconda parte, invece, ha avuto 4 milioni 212 mila spettatori con il 47.8% di share. Un calo dunque rispetto al 2020: l’anno scorso, infatti, la prima parte del Festival aveva avuto 12 milioni e 480 mila spettatori con il 51.2%, la seconda 5 milioni 697 mila con il 56.2%.

Per quanto invece l'intera serata, la media di ascolto è stata di 8.363.000 spettatori con il 46,6% di share. L'anno scorso era stata di 10.058.000 spettatori, con il 52,2% di share. Insomma, più o meno un calo di un milione e mezzo di telespettatori. E' chiaro che il coronavirus, con l'Ariston senza pubblico, ha influito negativamente sul Festival, togliendo in parte quell'emozione degli anni precedenti.