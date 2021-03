Sanremo 2021, per Ibrahimovic niente albergo: dormirà nel suo yacht

Sanremo 2021, Ibrahimovic alloggerà nel suo yacht

Il Festival di Sanremo è pronto all'inaugurazione ufficiale: domani sera, fino al 6 marzo, la rassegna musicale più famosa in Italia avrà inizio. Un'edizione sicuramente ridimensionata a causa delle restrizioni Covid che non permetteranno la presenza del pubblico all'Ariston. Tra i protagonisti dello spettacolo ci sarà Zlatan Ibrahimovic, ospite fisso scelto da Amadeus per tutte le puntate. Ma dove alloggerà lo svedese durante questo arco di tempo? Quando si parla di Ibra non c'è mai niente di convenzionale. L'attaccante del Milan, infatti, dormirà nel suo immenso yacht di 30 metri; in questa stessa location svolgerà anche gli allenamenti personali vista la lontananza da Milanello.