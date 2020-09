San Siro vibra? Diverse soluzioni per partite di calcio e concerti

ULTIME NOTIZIE ALTRE NEWS – Nel corso di Inter-Atalanta datata 7 aprile 2019, prima che il Covid modificasse le abitudini di tutti, lo stadio San Siro si è messo ad oscillare pericolosamente a causa delle forti vibrazioni dei tifosi sugli spalti. Un problema che è stato risolto con la chiusura dei sei settori del terzo anello; diversa la soluzione adottata per i concerti rock. Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere della Sera’, per gli eventi musicali la scelta è caduta su un pulsante rosso posizionato nella plancia di comando del ‘Meazza’. In caso di emergenza dovuta alla musica alta, questo pulsante dovrà essere premuto per abbassare i decibel della musica. Soluzioni diverse ad uno stesso problema, ma una sola certezza: lo stadio di San Siro sta invecchiando a vista d’occhio.

