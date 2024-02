San Siro, telefonata tra Sala e Zhang: ristrutturazione possibile?

Uno dei temi più caldi degli ultimi tempi è quello relativo al Nuovo Stadio di Milan e Inter . Al di là del nuovo impianto si è parlato anche della possibile ristrutturazione di San Siro e la scorsa settimana, come noto, c'è stato l'incontro tra i due club e il sindaco di Milano, Beppe Sala . Oggi, però, giungono nuove notizie, perché, come riferito da 'Calcio e Finanza', Steven Zhang e il primo cittadino avrebbero avuto una telefonata.

In modo particolare Beppe Sala avrebbe telefonato al patron nerazzurro per provare ad accelerare sulla ristrutturazione di San Siro. E questo coinciderebbe con la possibilità di tenere Milan e Inter nella 'Scala del Calcio'. L'ipotesi sarebbe ancora possibile, ma i fattori da mettere a posto in questo senso sarebbero tanti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Previsto un contatto con lo Sporting per Gyokeres