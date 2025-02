San Siro, salta il restyling? Non arriva nessuna delibera sulla proposta

Secondo quanto riportato da Libero nella sua edizione odierna, è stata rinviata la delibera di indirizzo per la formulazione di un bando pubblico per la ristrutturazione dello stadio San Siro. La proposta era stata, infatti, avanzata alla fine del mese di gennaio e portava le firme di sei consiglieri di maggioranza, proponendo la formulazione di un bando per la ristrutturazione dello stadio Meazza.

Tuttavia, durante il Consiglio Comunale di ieri, la maggioranza di centrosinistra non ha presenziato alla discussione sullo stadio. Tutto ciò, nonostante la volontà di "formulare l'indirizzo al Sindaco e alla Giunta per la predisposizione di un bando pubblico. Finalizzato ad elaborare un progetto di ristrutturazione dello stadio Meazza. E di riqualificazione complessiva dell'area. Predisponendo studi, valutazioni e atti necessari al fine di definire, in funzione del bando, strumenti operativi e procedure necessarie per raggiungere tali obiettivi. Sotto la regia pubblica del Comune di Milano e mantenendo la proprietà dell'impianto e delle aree in capo all'Amministrazione comunale".