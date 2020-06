San Siro post-lockdown: cori, led e immagini virtuali

NEWS MILAN – La Serie A ripartirà tra qualche settimana, ma come saranno gli stadi post-lockdown? Desolamente vuoti. Questo è certo, purtroppo. Nessun tifoso dagli spalti potrà incitare i propri beniamini. Le società italiane però stanno provando ad adoperarsi, come già successo in altri stadi del mondo. Tra cartonati dei tifosi, striscioni, led e immagini virtuali.

La Gazzetta dello Sport riferisce che Milan e Inter possano trasmettere sugli spalti di San Siro delle immagini virtuali, forse raffiguranti proprio i tifosi. Come se fossero lì ad incitare la squadra. Inoltre si farà uso dei led. Altre squadre, tipo il Cagliari, vogliono utilizzare i cartonati raffiguranti i tifosi, mandare dagli artoparlanti i cori dei tifosi e tapezzare lo stadio di striscioni fatti dai bambini.

Al momento sono solo delle ipotesi, idee, che non è detto si trasformino in realtà. In tal senso si attende la preparazione da parte della Lega calcio di un protocollo chiaro che regoli tali possibilità. Nel frattempo, ecco le ultimissime sulla ripresa del campionato >>>