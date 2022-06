San Siro, pienone per i concerti: i ricavi per Inter e Milan

San Siro torna a riempirsi per i concerti. Saranno 7 le date tra il 6 ed il 24 luglio. Canteranno, tra gli altri, i Guns N’ Roses

Carmelo Barillà

San Siro torna a riempirsi per i concerti. Saranno 7 le date tra il 6 ed il 24 luglio. Canteranno, tra gli altri, i Guns N’ Roses. Ottime notizie, dunque, anche per Inter e Milan, oltre che per i fans dei cantanti che si alterneranno sul palco. Si è partiti con Elton John il 4 giugno scorso, passando per Cesare Cremonini, Marco Mengoni e i Rolling Stones. Come riporta 'Calcio e Finanza' saranno altre sette le date da segnare sul calendario, con altrettanti concerti a San Siro.

6 luglio – Salmo

10 luglio – Guns N’ Roses

13 luglio – Alessandra Amoroso

15 luglio – Max Pezzali

16 luglio – Max Pezzali

23 luglio – Ultimo

24 luglio – Ultimo

I ricavi per Inter e Milan

Ma quanto valgono i concerti in termini di affitto per Inter e Milan, che gestiscono il Meazza tramite la società M-I Stadio (partecipata al 50% da entrambe le società)? Negli ultimi anni, l’impatto dei ricavi da affitto stadio è cresciuto, passando da 1,3 milioni di euro nel 2011/12 fino a superare i 5 milioni di euro, con un peso sul fatturato della società pari a circa il 50% (al netto della quota che le società versano come affitto al Comune per la gestione dell’impianto). Questi i dati pubblicati da 'Calcio e Finanza':

Dati in euro

Stagione Ricavi da affitto stadio Totale ricavi % 2011/12 1.348.776 6.855.972 19,7% 2012/13 3.588.431 8.761.142 41,0% 2013/14 2.849.611 8.449.155 33,7% 2014/15 2.287.554 7.544.472 30,3% 2015/16 6.553.519 13.568.248 48,3% 2016/17 5.108.320 11.921.838 42,8% 2017/18 4.408.002 11.247.115 39,2% 2018/19 5.652.172 12.304.280 45,9% 2019/20 5.142.791 10.263.233 50,1% 2020/21 315.296 1.990.081 15,8%

Tuttavia, nella voce affitto stadio sono compresi non solo i concerti: nel bilancio al 30 giugno 2021, infatti, sono presenti comunque 315mila euro di ricavi (nonostante l’impatto del Covid) che “fanno riferimento principalmente ad affitti di aree esterne ed interne e di locali tecnici”. E, in particolare, rispetto al 2020 si legge che il calo dei ricavi è “imputabile principalmente al venir meno dei ricavi per concerti, pari a 1,3 milioni di euro al 30 giugno 2020”. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?