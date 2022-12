San Siro, tutti i nodi: dalla capienza alla riqualificazione dell’area | News

Sono stati compiuto piccoli passi in avanti in merito alla realizzazione del nuovo stadio stadio nella zona di San Siro . Come riporta 'gazzetta.it', il Consiglio Comunale di Milano ha detto sì al progetto per il nuovo impianto. È arrivata quindi l’approvazione politica, cosa che non era scontata dal momento che la stessa maggioranza del sindaco Sala era spaccata. Il documento infatti è stato approvato con 27 voti favorevoli, 14 contrari e un astenuto, ma si tratta di un sì condizionato. E sono condizioni di una certa entità. L’ordine del giorno invita il Sindaco e la giunta, tra le altre cose, a garantire la natura popolare di accesso allo stadio e pertanto considerare un aumento della capienza rispetto a quanto proposto dalle squadre, considerando come obiettivo ottimale i 70.000 posti . Seconda condizione: prevedere un consistente aumento della superficie di verde fruibile rispetto alla situazione attuale in modo che il verde rappresenti almeno il 50% di superficie rispetto al totale dell’area oggetto di intervento.

Terzo: finanziare un piano di interventi di importo superiore a quanto inizialmente proposto, con l'obiettivo di poter destinare una quota pari almeno a 40 milioni per attuare progetti ricadenti sui quartieri limitrofi e non sull'area dello stadio in sé per sé. Un altro tema è la situazione legata al verde. Si era partiti con il 18 per cento dell'intero nuovo distretto, poi si è saliti al 36. Ora Palazzo Marino parla del 50 per cento. Non è una forbice di poco conto. Che cosa succede adesso? Da una parte Milan e Inter recepiranno le indicazioni del Comune e rimetteranno mano un'altra volta al progetto, ovviamente mantenendo sullo sfondo l'ipotesi di emigrare altrove se le condizioni e/o le tempistiche non dovessero risultare loro accettabili. Dal punto di vista politico, sarà la Giunta comunale a dover dare anche il proprio disco verde, forse già il 29 dicembre, anche se in questo senso non dovrebbero registrarsi sorprese.