San Siro, terminato l’incontro tra club, comitati e garanti | News

Per al giornata di oggi, lunedì 29 maggio, era previsto un incontro tra Milan, Inter, garanti e comitati per discutere del futuro dello stadio San Siro. Questo è durato circa un'ora e mezza e al termine, come riferito da 'calciomercato.com', si è espresso Giuseppe Bonomi, advisor rossonero per il Nuovo Stadio: "Quello che per noi conta è che ci sia subito, al più presto, una decisione del Collegio dei garanti. A noi interessa che ci precisino i tempi della decisione del Collegio dei garanti, non abbiamo discusso di merito in questa riunione ma di metodo. Loro ci hanno detto che decideranno".