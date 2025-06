San Siro, ecco gli esiti delle indagini preliminari condotte da Milan e Inter

Nell’area del Parco dei Capitani, che coincide con quella dell’ex palazzetto dello sport, sono state condotte indagini volte a definire le caratteristiche geotecniche dei terreni per la progettazione dei successivi interventi e ad escludere l’eventuale presenza nel sottosuolo di fondamenta e manufatti del vecchio palazzetto, demolito alla fine degli anni ’80. Questo tipo di analisi non ha comportato manomissioni o prelievi di suolo del parco che – come già confermato dalle verifiche ambientali effettuate nel 2015 per la realizzazione di M5 e dell’area verde – non presenta contaminazioni superiori ai limiti di legge per i siti a uso verde pubblico e residenziale.