San Siro, decisa la data dell’udienza per il ricorso contro il vincolo

Dopo la decisione del rinvio, spunta la nuova data dell'udienza per il ricorso contro il vincolo su San Siro, stadio di Inter e Milan

Nel corso degli ultimi mesi uno dei temi più caldi in casa Milan è stato senza dubbio quello relativo al vincolo imposto dalla Soprintendenza sullo stadio San Siro. Questo elemento al momento impedirebbe la demolizione totale dell'impianto sportivo. Che per Milan e Inter significherebbe l'impossibilità di edificare in quella zona.