San Siro, i costi della manutenzione per Milan e Inter nel 2023 | News

Mentre continua a tenere banco la questione più politica che altro in merito al vincolo sullo stadio San Siro , Milan e Inter proseguono nella gestione dell'impianto che li ospita nelle loro gare in casa. Come noto, infatti, le due società affittano la 'Scala del Calcio' dal Comune tramite la società M-I Stadio . E il contratto scadrà nel 2030, con la possibilità di rescinderlo fino a due anni prima della scadenza. Ma quanto hanno speso nel 2023 rossoneri e nerazzurri per le spese di manutenzione?

La risposta arriva direttamente dai colleghi di 'Calcio e Finanza'. In un articolo, infatti, si legge come nei giorni scorsi l'area sport del Comune di Milano abbia approvato le cifre per lo 'scomputo opere'. Si tratta della somma che il Comune 'restituisce' ai club per le spese di manutenzione rispetto all'affitto dello stadio San Siro. La cifra è pari a poco più di 6 milioni di euro, equamente spartiti tra Inter e Milan.